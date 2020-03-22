Ve resmen başladı… Ceza da durduramadı

Corona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak yasağa uymayan bazı vatandaşların sabah erken saatlerde sokağa çıktıkları ve parklar ile camilere gittikleri görüldü.

İSTANBUL

İstanbul Beyoğlu’nda, ekipler, yasağa uymayanları uyarmak için semte geldi. Cami avlusunda ve sokaklarda oturan yaşlıların yanına giden polis, onları evlerine gitmeleri için tek tek uyardı. Polisin “65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin” anonsunun ardından bazı yaşlılar evlerine gitti.

POLİSLE TARTIŞTI

İHA’nın haberine göre uyarılar esnasında yaşlı bir işportacı, polisin ‘tezgahı kapat’ uyarısı üzerine tartışmaya başladı. Polisin kimlik üzerinden yaş kontrolü yaptığı uyarılar kapsamında polis, bir iş yerinde oturan yaşlı vatandaşın yemek yediğini gördü.

Bunun üzere esnafa paket servis yapması konusunda uyarıda bulunan polis, yemek almak işin dışarıya çıkan yaşlılara ilgili telefonları aramaları durumunda yemek servisinin yapıldığını belirtti.

ADANA

Adana’da polis, kimlik kontrolünde 65 yaşın üstünde olduklarını tespit ettiği kişileri uyarıp, evlerine gönderdi.

DHA’nın haberine göre bekar olduğunu belirten, ismini açıklamayan bir vatandaş, “Kahvaltı yapmak için dışarıya çıkmıştım. Evde sadece pirzola var, sabah sabah pirzola yenir mi?” dedi.

OTELE GÖTÜRÜLDÜ

İnönü Parkı’nda polis tarafından uyarılan 67 yaşındaki vatandaş ise, “Yakınlarda bir otelde kalıyorum. Ancak otel yöneticileri sadece geceleri kalmama izin veriyor, gidecek yerim yok” dedi.

Polis ekipleri bu kişiyi kaldığı otele götürerek, buradaki yöneticilerle görüştü.