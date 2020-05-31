Ve terhisler başladı… Kışlalardan ayrıldılar

Corona virüsü tedbirleri kapsamında terhis ve celp işlemlerinin bir ay uzatılmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Mayıs tarihinde

birliklerden on binlerce askerin alınacak önlemler çerçevesinde terhis olacağını açıklamıştı. Bugün sabah saatlerinde terhisler başladı.

Askerler memleketlerine uğurlanırken, bazı aileler de terhis olan çocuklarını karşıladı.

Terhis olan askerlerin bazıları otogarlara geldi.

Bavullarıyla birlikte otogarlara gelenler, evlerine gitmek için otobüs seferlerini beklemeye başladı.