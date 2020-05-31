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Ve terhisler başladı… Kışlalardan ayrıldılar

Milli Savunma Bakanlığı'nın corona virüsüyle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün itibarıyla başladı. Terhis belgelerini alan askerler, ailelerine kavuşmak için kışlalardan ayrıldı.

11:41 -
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında terhis ve celp işlemlerinin bir ay uzatılmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Mayıs tarihinde
birliklerden on binlerce askerin alınacak önlemler çerçevesinde terhis olacağını açıklamıştı. Bugün sabah saatlerinde terhisler başladı.

Kocaeli. (FOTO: İHA)

Askerler memleketlerine uğurlanırken, bazı aileler de terhis olan çocuklarını karşıladı.

Gaziantep. (FOTO: DHA)

Terhis olan askerlerin bazıları otogarlara geldi.

İstanbul’da terhis olan askerler, 15 Temmuz Şehitler Otogarı’ndan otobüslerle memleketlerine gidiyor. (FOTO: İHA)

Bavullarıyla birlikte otogarlara gelenler, evlerine gitmek için otobüs seferlerini beklemeye başladı.

Son güncelleme: 11:50 31.05.2020
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