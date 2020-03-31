Vefa Koordinasyon Grubu 8 gün içinde 10 bin 372 aileye ulaştı!

Muğla Valiliği’nden bugün yapılan yazılı açıklamada 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması sonrasında, vatandaşların zorunlu/temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan Vefa Koordinasyon Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri'nin hızlı bir şekilde hizmetlerini sürdürdüğü belirtildi.

EVDEN ÇIKAMAYANLARIN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Vali Esengül Civelek tek başına yaşayan, zorunlu- temel ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden Vefa İletişim Merkezlerine ulaştığını, gıda ihtiyaçlarının yanı sıra; temizlik malzemesi, maaş ödemesi, evde bakım hizmetleri ve ilaç desteği gibi taleplerin de karşılandığını söyledi.

VALİ: VATANDAŞLARIMIZ BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMESİN

Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar Gününden itibaren il genelinde 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden hizmet talep eden 10 bin 372 aileye “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından hizmet sağlandığını belirten Civelek, şunları söyledi:

* Corona virüsü ile mücadele Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da tüm hızıyla devam ediyoruz.

* Vatandaşlarımız bana bir şey olmaz demesin.

* Bu mücadelede önemli olan vatandaşlarımızın tüm tedbirlere uymasıdır.

* Vatandaşlarımızın evde kal çağrısına riayet etmelerinden memnuniyet duyuyoruz.