Vefa Salman kimdir? Vefa Salman kaç yaşında ve nereli?

1965 yılında Yalova'da doğdu. Bursa Erkek Lisesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra,1987 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirerek iş hayatına atıldı.

Yirmi yıl Yalova'da ticari yaşamının içerisinde yer alan Başkan Vefa Salman,1988 yılında, Yalova'da yayınlanan tek günlük gazete olan Haberci Gazetesi'nde yazı hayatına başlamıştır.

Yalova'da yayınlanan ikinci günlük gazete olan Yalova Gazetesi'nin kurucularından olup, gazetenin imtiyaz sahipliği ve başyazarlığını 7 yıl sürdürmüştür. Yalovamiz.com isimli yerel internet sitesinin kurucularından ve sitenin köşe yazarlarındandır. Birçok makale, haber ve yazısı yerel ve ulusal çeşitli gazetede, dergi ve internet haber sitelerinde yayımlanmıştır.

İlk şiir kitabı ‘'Özgünce'' 2007 yılında basıldı. İkinci şiir kitabı baskıya hazır olup, yayımlanmış yazılarından derlediği üçüncü kitabının çalışmaları devam etmektedir.

Halen İstanbul Veteriner Odası Yalova Temsilciliği ve Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Başkan Vefa Salman ,üç dönem Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi Murahhas Üyeliği, bir dönem Yalova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliği ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruculuğunu, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Uzun yıllar siyasetin pek çok kademesinde etkin görevlerde yer alan Başkan Vefa Salman, 2003-2009 yılları arasında iki dönem CHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2009 yılları arasında Yalova Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup sözcülüğü yapmıştır. Yalova Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecine kadar CHP İl Disiplin Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

10.02.2014 tarihinde CHP Parti Meclis Kararı ile Yalova Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Vefa Salman galibiyetle çıktığı 30 Mart yerel seçimlerinin ardından itirazların yaşanması sebebiyle 1 Haziran 2014 tarihinde yenilenen seçim sonucuna göre Yalova Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen SALMAN, Dilek SALMAN ile evlidir.