Vekilin makam aracı vatandaşın hizmetinde

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinden Ankara’ya kendisini ziyaretine gelen Emine Başara’yı TBMM’deki makam odasında kabul etti. Başara ile bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyen MHP’li Bulut, daha sonra Başara’ya Ankara’daki işlerini halledebilmesi için makam aracını tahsis etti. Kentteki işlerini halleden Başara, vedalaşırken makam aracının önünde fotoğraf çektirerek Milletvekili Bulut’tan sosyal medyada paylaşmasını istedi.

TAKDİR TOPLADI

Milletvekili Yücel Bulut, fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Makam aracımız ve görevli arkadaşlarımız bugün Tokat’tan gelen Emine teyzemizin hizmetine tahsisliydi. Kendisi çektirdiği bu fotonun paylaşılmasını rica ettiği için paylaşıyorum. Allah sağlık ve afiyet versin. Anadolu insanının bir gülüşüne her şey değer” diye yazdı.

Binlerce kişin fotoğrafı beğenirken çok sayıda vatandaşta Bulut’a övgü dolu yorumlar yaptı.

İŞİM YOKSA ARAÇ VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE

Seçildiği günden itibaren Ankara’ya kendisini ziyarete gelen özellikle yaşlı insanlara işlerini halletmeleri için makam aracını tahsis ettiğini söyleyen Milletvekili Yücel Bulut, “Bundan önce böyle bir paylaşım yapmadım. Bunu da paylaşmayacaktım. Ama Emine teyze çok istedi. Kendisinin oğluyla ilgili bir talebi vardı. Ayrıca sağlık sorunları olduğu için hastaneye gidecekti. İşlerini rahatlıkla halletmesi için makam aracını Emine teyzeye tahsis ettik. Benim işim yoksa, beni ziyarete gelen işleri olan yaşça kâmil insanlara makam aracını tahsis ediyorum. Makamlar gelip geçici. Önemli olan gönüllerde yer almak” diye konuştu.