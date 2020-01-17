Veliler dikkat: Karne paylaşımı yaparken pedofillerin kurbanı olmayın

Bugün 18 milyon öğrenci ara tatile girdi. Öğrenciler kadar heyecanlı olan veliler ise, sosyal medya hesaplarından çocuklarının karnesini paylaşarak bu heyecana ortak oldu.

Peki, veliler sosyal medyada bu anılarını paylaşırken çocuklarının kişisel bilgilerini gizlemeyi biliyor mu?

Sosyal medyada saklanan pedofillerden çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Bu soruların cevaplarını Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun’a sorduk.

“PEDOFİLLER DÖRT GÖZLE BEKLİYOR”

Altun, karne paylaşmanın sosyal medya kullanımı ile arttığına dikkat çekerek, “Veliler, çocuklarının kişisel bilgilerini gizleyip karnelerini paylaşmalı hatta hiç paylaşmamalı. Çünkü, orada çocuklarının nerede okuduklarına kadar her şey yazıyor ve pedofiller özellikle böyle günleri dört gözle bekliyor. Siz sosyal medyada anlık mutluluklar yaşayacaksınız beğeni alacaksınız diye, çocuğunuzun geleceğini karartmayın” dedi.

“ÇİRKİN YORUMLAR VAR”

Altun, kendisine gönderilen bazı pedofil sayfalarındaki yorumları da şaşkınlıkla okuduğunu belirterek, “Pedofiller, karne günlerini fırsat biliyor ve kendi aralarında da bu sitelerde çirkin yorumlar yapmışlar” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL MEDYA HESAPLARINA DİKKAT”

Velilerin normal zamanlarda da çocuklarının fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşmaması gerektiğinin altını çizen Altun, “Veliler, çocuklarının sosyal medya kullanımlarına da dikkat etmeli. Çocuklarının doğum tarihlerini mutlaka 18 yaş altı yapmalı ve bunu takip etmeli. Çünkü, 18 yaş altı hesaplara sosyal medya hesapları üzerinden mesaj atılamıyor” diye konuştu.