Velipaşaoğlu: “Virüs, plasenta ya da anne sütü yoluyla geçmiyor”

ESOGÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Velipaşaoğlu, dünyayı etkileyen corona virüsünün hamileler ve doğum yapanlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

VİRÜSÜN HAMİLELERDE DAHA AĞIR SEYRETTİĞİNE DAİR BİLGİ YOK

Hamile insanların sars ve mers gibi diğer corona virüsü türlerini daha ağır geçirdiklerini belirten Velipaşaoğlu, yeni tip corona virüsünün hamilelerde daha ağır seyrettiğine dair bir verinin ellerinde bulunmadığını bildirdi. Corona virüsünün hamile insanlarda, o yaştaki hastalara kıyasla aynı şekilde seyrettiğini kaydederek mevcut tablonun değişebileceği ihtimalini de dile getirdi.

ANNEDEN BEBEĞE PLASENTA YOLUYLA GEÇMİYOR

Bebeğe enfeksiyon geçme durumunu da değerlendiren Velipaşaoğlu, enfeksiyonun anneden bebeğe plasenta yoluyla geçtiğine ilişkin bir vakaya rastlanmadığını belirtirken, “Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla plasenta ya da anne sütü yoluyla virüs bebeklere geçmiyor” dedi.

KALABALIKTAN UZAK DURULMALI

Velipaşaoğlu, corona virüsünün genç hastalarda çok ağır seyretmediğini kaydederek korunmanın önemine dikkat çekti. Velipaşaoğlu, kalabalıktan uzak durulması, ellerin sabunla sık sık yıkanması ya da alkollü el dezenfektanları kullanılması, öksüren ve aksıranlardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.