Ver 10 bin doları kap mezuniyeti

Geçen yıl kayyum atanan Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı ile Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nde tepki çeken bir uygulama başlatıldı. 2014 ve 2015 girişli öğrenciler okula kayıt oldukları dönemin kuruyla yaklaşık 20 bin dolar kayıt ücreti ve yıllık okul ücretlerini ödemelerine rağmen uçuş eğitimleri eksik olduğu için 6 aydır mezun olamıyor.

Pilot olmaları için gerekli eğitimi ve kriterleri taahhüt eden üniversite yönetimi tarafından uçuşların gerçekleştirilip mezuniyet işlemlerinin tamamlanması için tek kriterin 10 bin dolar bağış yapılması olduğu belirtildi.

Öğrenciler 10 bin doları ödeyemedikleri için mağdur durumdalar. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan konuyu Meclis gündemine taşıdı ve üniversitede yaşanan şaibeleri sordu. Türkkan, önergesinde şunları kaydetti:

ÖĞRENCİLER MAĞDUR

“Tüm okul masraflarını ödemelerine rağmen, üniversite yönetimi öğrencilerin 250 saatlik uçuş eğitimlerinin önemli bir kısmını gerçekleştirmedi. Üniversite yönetimi uçuşların gerçekleştirilip mezuniyet işlemlerinin tamamlanması için tek kriterin 10 bin dolar bağış yapılması olduğunu açıkladı.

Öğrenciler ise yaklaşık 2 yıllık öğrenim ücretine denk gelen 10 bin doları ödeyemedikleri için mağdur durumdalar. Ancak üniversite yönetimine mütevelli heyeti başkanı olarak atanan kayyım aynı zamanda YÖK üyesi olduğu için ortada bulunan çarpıklık için herhangi bir denetim ve yaptırım uygulanamıyor.”

Türkkan, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da şu soruları yöneltti: “Kuruma bağış yapan öğrenciler uçuş eğitimlerine başlatılmıştır. Uçuş eğitimlerinin başlaması için gerekli kriter öğrencilerin not ortalaması mıdır? Yoksa uçuşların başlaması için sadece kuruma bağış yapılması yeterli midir?”