Verdikleri borcu almaya giden nişanlı çift gasp edildi

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fetih Sokak’ta 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan G. ile nişanlısı Sinem K., bir süre önce borç verdikleri Erkan Ç. ve Barış Ç. ile telefonda konuşarak buluşmaya karar verdi.

Buluşma noktasında otomobille gelen nişanlı çift, buluşacakları kişileri beklemeye başladı. Bir süre sonra buluşma noktasına gelen Erkan Ç. ile Barış Ç. nişanlıların otomobiline bindi.

VURMAYA BAŞLADI…

Borçlu oldukları parayı getirmediklerini söyleyen Erkan Ç. ve Barış Ç. ile nişanlı çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, arkada oturan kişilerden biri Hakan G.’nin kafasına tabanca dayayarak kabzasıyla vurmaya başladı.

Nişanlısının saldırıya uğradığını gören Sinem K., otomobilin kapısını açarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada diğer kişi kovaladığı Sinem K.’yı yakalayarak saçından sürükledi. Bu sırada, Erkan Ç. ile Barış Ç.’nin arkadaşları olduğu öğrenilen 3 kişi daha otomobilin yanına geldi.

OTOMOBİLDEN ATTILAR

Alacaklı oldukları kişiler ve arkadaşları, otomobilin içinde nişanlı çifti darp etti. Sinem K.’yı tabancayla tehdit eden Erkan Ç. ile Barış Ç., çantasında bulunan 18 bin lirayı silah zoruyla gasp ettikten sonra nişanlıları otomobilden attı.

Erkan Ç. ile Barış Ç. havaya birkaç el ateş ederek çifte ait 34 AGB 367 plakalı otomobille olay yerinden kaçarken, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi ise ağaçlık alana koşarak izlerini kaybettirdi.

Gaspçılar, otomobili birkaç sokak ileride terk ettiler. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, gaspta kullanılan tabancanın kuru sıkı olduğunu tespit etti.

Hakan G. ile nişanlısı Sinem K.’dan olayla ilgili bilgi alan polis, gaspçıların yakalanması için çalışmalara başladı. DHA