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Vergi müfettişine rüşvet verirken suçüstü yakalandılar

İstanbul’da vergi müfettişine rüşvet vermeye çalışan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin bir vergi dosyasının kapatılması için 15 bin dolar teklif ettiği öğrenildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 14:10, 15/10/2020
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Polisi harekete geçiren olay, bir vergi müfettişinin ihbarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre, haklarında usulsüz vergi incelemesi bulunan bir firmadaki 2 kişinin vergi müfettişine rüşvet vermek istediği belirtildi. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, şüpheliler ihbarı yapan vergi müfettişine 15 bin dolar vermek isterken, polis ekipleri devreye girdi.  Teknik ve fiziki takip neticesinde kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliden H.Ç. ve E.Y. suçüstü gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli de tutuklandı.

Dolar istanbul Polis rüşvet
Yayınlanma Tarihi:14:09,
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