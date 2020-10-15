Vergi müfettişine rüşvet verirken suçüstü yakalandılar

Polisi harekete geçiren olay, bir vergi müfettişinin ihbarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre, haklarında usulsüz vergi incelemesi bulunan bir firmadaki 2 kişinin vergi müfettişine rüşvet vermek istediği belirtildi. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, şüpheliler ihbarı yapan vergi müfettişine 15 bin dolar vermek isterken, polis ekipleri devreye girdi. Teknik ve fiziki takip neticesinde kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliden H.Ç. ve E.Y. suçüstü gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli de tutuklandı.