Verilen söze rağmen devam eden kesim tekrar durduruldu!

Muğla'nın Ula ilçesi Çıtlık Mahallesi Taşkesiği mevkisinde, 30 hektar yetişmiş orman alanında ağaç kesime başlanılmasıyla birlikte harekete geçen çevreciler daha önce olduğu gibi bugün de verilen sözlere rağmen yeniden başlatılan orman katliamını durdurmayı başardı.

Çıtlık ve Gökova halkı, Karabörtlen Orman İşletme Şefliği'nin ağaçları kesilmek üzere damgalama işlemine başlaması üzerine önce 14 Şubat’ta Taşkesiği mevkisinde, kalabalık bir etkinlik düzenlemiş ve projeyi protesto etmişti.

Kesilecek ağaçların damgalanma işleminin tamamlanıp tespit edilen ağaçların kesimine başlanmasıyla birlikte çevreciler ile CHP Milletvekili Mürsel Alban'ın girişimleriyle kesim durdurulmuştu.

Kesim yapılmayacağı sözü verilmesine rağmen bugün sabah erken saatlerde yine ormandan testere sesleri gelmeye başlayınca çevreciler bölgeye giderek kesim işlemini durdurmak istedi.

ÇEVRECİLERE JANDARMA ENGELİ

Kesim alanının girişleri jandarma ekipleri tarafından kapatılarak içeriye kimse sokulmazken bu kez telefonlarla yetkililer aranmaya başladı.

Jandarma karşılıklı konuşmalar netice vermeyince Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri aranarak verilen sözler hatırlatıldı.

CHP Milletvekili Mürsel Alban, yeniden devreye girerek durum hakkında Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'tan bilgi aldı.

KESİLENLER TOPLANDI

Orman yetkilileriyle yapılan görüşme sonrasında çevrecilerden bir kişiye bölgede inceleme izni verildi.

Orman müdürlüğünün aracı ile kesim alanları gezdirilerek bilgi edinmesi sağlandı. Muğla Ekoloji Birliği adına konuşan eşbaşkan Serdar Denktaş yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

* 4 Nisan'da durdurulan kesim işlemi bugün sabah saatlerinde ağaç kesimleri yeniden başlaması üzerine arkadaşlarımızla bölgeye gittik.

* Corona virüsü salgını ile mücadele ederken bu tür ekolojik yıkım projelerine devam edilmesi akıl almaz bir durum.

* Ormana bir ekosistem değil kereste gözüyle bakan bu anlayış kabul edilemez.

* Orman yalnızca orman değildir, börtü böceği ile kurdu kuşu ile bir ekosistemdir.

* Çıtlık Ormanının kesilmesi acilen durdurulmalı, yetişmiş bir orman ekosistemini yok ederek daha fazla kereste elde etmek amacıyla hazırlanan endüstriyel plantasyon projeleri yerel halkın talepleri göz önünde bulundurularak iptal edilmelidir.

* Muğla Valisi Esengül Civelek'i ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nı kesimi acilen durdurmaya ve kesim ihalesini iptal etmeye çağırıyoruz.

* Rant amacıyla ormansızlaşmaya hayır!, ormanlarımızla değil, korona ile uğraş!