Vezneciler’deki terör saldırısının işbirlikçileri yakalandı

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma yapan TEM ekipleri; bazı şüphelileri tespit etti.

ASKERİ VE POLİS NOKTALARI

Araştırmalarda, şüphelilerin terör örgütü eylemleri için yer ve konum belirlemek için keşif yaptığı anlaşıldı. Takibe alınan şüphelilerin, askeri ve polis noktalarına yönelik takip yaptığı öğrenildi.

VEZNECİLER SALDIRISI

TEM ekipleri çalışmaların devamında geçmiş dönemlerde terör örgütü PKK'nın eylemlerinde işbirliği yapan bazı şüphelileri de tespit etti.

Şüphelilerin, 7 Haziran 2016'da Fatih Vezneciler'de 5'i polis 7'si sivil 12 kişinin can verdiği 36 kişinin de yaralandığı terör saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edildi.

9 GÖZALTI

Çalışmaların ardından sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. TEM operasyon timi ve Özel Harekat polisinin de katıldığı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.