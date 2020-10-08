VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Lise ve üniversite VGM burs başvuru tarihleri…

Öğrencilere karşılıksız maddi destek imkanı sunan VGM ortaöğrenim burs başvuruları başladı. Üniversite öğrencileri için ise VGM burs başvurusu 15 Ekim tarihinde başlayacak.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlgili web sitesi üzerinden gerekli alanları doldurarak VGM ortaöğretim burs başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020
Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020
Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020
BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs veriyor.