VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK’dan kredi alanlar VGM bursuna başvurabilir mi?

Öğrencilere maddi destek sağlayan VGM ortaöğrenim bursu için başvurular devam ediyor. VGM burs başvurusu olumlu sonuçlanan, ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 lira, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300 lira aylık ödenecek.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

* 2020 – 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

* Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.

* Giriş Ekranındaki alanların tamamı büyük harfler ile doldurulmalıdır.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Ortaöğrenim VGM burs başvuruları 15 Ekim itibariyle sona erdi.

VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

VGM BURSU VE KYK BİRLİKTE ALINABİLİR Mİ?

* KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

* Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.