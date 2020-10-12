VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.
VGM, burs başvurusu olumlu sonuçlanan, ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs veriyor.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlgili web sitesi üzerinden gerekli alanları doldurarak VGM ortaöğretim burs başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.
Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020
Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020
Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020