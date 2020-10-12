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VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), öğrencilere karşılıksız maddi destek imkanı sunuyor. VGM burs başvuruları ortaöğretim için devam ederken, üniversite öğrencileri için ise burs başvurusu 15 Ekim tarihinde başlayacak.

12:26 -
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VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

VGM, burs başvurusu olumlu sonuçlanan, ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs veriyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlgili web sitesi üzerinden gerekli alanları doldurarak VGM ortaöğretim burs başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

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