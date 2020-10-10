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VGM yükseköğrenim başvurusu ne zaman, ortaöğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen karşılıksız burs için başvuru dönemi başladı. Ortaöğrenimde başvurular sürerken, yükseköğrenim öğrencileri 15 Ekim tarihinden itibaren başvuru yapabilecek.

15:08 -
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VGM yükseköğrenim başvurusu ne zaman, ortaöğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?

Öğrencilere maddi destek sağlayan VGM ortaöğrenim bursu için başvurular başladı. VGM burs başvurusu olumlu sonuçlanan, ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 lira, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300 lira aylık ödenecek.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020

VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

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