Vicdanları sızlatan anlar! Bir günlük bebeği ölüme böyle terk ettiler

Terk edilmiş minik bebek, 22 Nisan akşamı Küçükçekmece, Halkalı Caddesi üzerindeki boş bir arazide bulundu.

Evine gitmek üzere araziden geçen H.K., duyduğu ağlama sesleri üzerine polis ekiplerine haber verdi ve minik yavru hastaneye götürüldü. Küçük erkek bebek tedaviye alınırken olayla ilgili çalışma başlatıldı.

BEBEĞİ BIRAKTIKTAN SONRA KAÇTI

Çevrede yapılan çalışmalarda, bazı güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerde, şüpheli bir şahsın kucağında bebek ile boş araziye gittiği ve bebeği bıraktıktan sonra hızlı bir şeklide kaçtığı tespit edildi.

Yirmili yaşlarda ve erkek olduğu anlaşılan şüphelinin kaçtığı güzergah üzerinde farklı görüntüler de elde edildi.

Bebeği bırakan kişi, Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesi’nde bir arkadaşı ile buluştu. Bir süre beraber yürüdükten sonra, şahıs bebeği taşımak için kullandığı poşeti çöp konteynırına attığı görüldü.

HASTANELERDEN BİLGİ ALINDI

Kamerada tespit edilen şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalışan polis, bir yandan da olay yeri çevresindeki özel ve devlet hastaneleri ile iletişime geçerek, bebeğin terk edildiği tarihte dünyaya gelen erkek bebeklerin bilgileri elde etti.

ANNE TESPİT EDİLDİ

Araştırmalarda, olay günü Küçükçekmece’deki bir hastanede dünyaya gelen ancak nüfus kaydı yapılmayan bir bebek olduğu belirlendi.

Bebeği dünyaya getiren annenin C.K. (22) olduğu tespit edildi. Bebeğin annesi 2 gün önce gözaltına alındı. İfadesine başvurulan genç kadın, bebeğinin babasının sevgilisi C. A. (25) olduğunu belirtti.

SERBEST KALDILAR

Polis ekipleri, bebeği boş alana terk ettiği belirtilen C.A.’yı ve bebeğin bırakılmasında şüpheliye yardım ettiği iddia edilen Y.K.’yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından ”Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali’ suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Hastanedeki bebeğin ise tedavisi sürüyor.