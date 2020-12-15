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Vicdansız! Gözleri görmeyen eşeğe işkence yaptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Behzat U., gözleri görmeyen eşeğin üzerine önce iki köpeği saldı, ardından da yere düşen eşeğe sopayla defalarca vurdu.

Güncellenme: 01:01, 15/12/2020
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Olay, Elbistan’ın kırsal Horhor Mahallesi’nde meydana geldi. İngiltere’de yaşadığı ve tatile geldiği belirtilen Behzat U., henüz bilinmeyen nedenle tarlada eşeğe şiddet uyguladı.

O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Behzat Ç, eşeğe sopayla vururken, canı yanan hayvan kaçmaya başladı. Behzat U. daha sonra iki köpeği eşeğin üzerine saldı.

HEM KAYDETTİ, HEM GÜLDÜ

Gözleri görmediği belirtilen eşek yere düşerken, Behzat U. da sopayla vurmaya devam etti. Eşek daha sonra yerden kalkarken, Behzat U. vurmaya devam etti. Behzat U.’nun hayvana işkencesi dakikalarca sürdü.

Öte yandan o anları cep telefonuyla kaydeden kişinin eşeğe işkence yapılırken gülmesi de dikkat çekti. DHA

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