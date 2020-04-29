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Vicdansız sürücü adliyede

İstanbul Fatih'te Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adliyeye sevk edildi. Cani sürücünün 'mala zarar verme' ve 'çocuğa cinsel istismar'dan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

10:55 -
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Vicdansız sürücü adliyede

Olay, dün sabah saatlerinde Eminönü Meydanı’nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi.

Vatandaşların ihbarıyla olay sonrası çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamarası kayıtlarını inceleyerek plakasını tespit ettikleri aracın, Üsame E.(26) isimli, bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti.

Şüpheli, Esenler Havalimanı Mahallesi’ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Üsame E. “Mala zarar verme” ve “Çocuğun cinsel istismarı” suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Güvercinleri ezen Üsame E. Sirkeci Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı’na gezmeye geldiğini ve meydanda ” U ” dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söylediği öğrenildi. (DHA)

 

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Eminönü Emniyet istanbul Polis
Son güncelleme: 11:08 29.04.2020
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