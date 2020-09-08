Gören yardımına koştu, taksici ise kaçtı!

Dün öğle saatlerinde Ayşe Uzuntepe isimli kadın Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek yere düşüp, başından yaralandı. Kan kaybeden yaşlı kadın için çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri seferber oldu.

Yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan taksicinin kadını almak istememesi ise tepki topladı.

“KAN KAYBEDİYORDU”

Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, “Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu” dedi.

Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. (İHA)