Vicdansızlar! Doğurduğu bebeği çöpe attı

Olay, Çanakkale’nin Kepez ilçesinde meydana geldi. Dün saat 20.00 sıralarında çöp konteynerlerinden atık kağıt toplayan iki kadın, yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağı hâlâ üzerinde olduğu belirtilen bebek, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak bebek doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

SON ANA KADAR AİLESİNDEN GİZLEMİŞ

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından bebeğini ölüme terk eden annenin E.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, E.Ç. ile erkek arkadaşı M.B.’yi gözaltına aldı. E.Ç.’nin ifadesi doğrultusunda, anne ve babasının da gözaltına alındığı öğrenildi. E.Ç.’nin polisteki ilk ifadesinde, olayı son ana kadar ailesinden gizlediği ve çocuğunu evde dünyaya getirdiğini söylediği bildirildi. (DHA)