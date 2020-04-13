Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vicdansızlık! Yavru kediler çöpe atıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, poşet içerisinde çöpe atılan 4 kedi yavrusu, bir vatandaşın mahalle muhtarına haber vermesi ve muhtarın da Çeşme Belediyesi Veteriner Kliniği'ni araması sonucu kurtarıldı.

23:21 -
Haberler Gündem
Vicdansızlık! Yavru kediler çöpe atıldı

Olay, Çeşme ilçesi Ardıç Mahallesi’nde meydana geldi.

Çöpte bir poşet içerisinde kedi yavruları olduğunu gören bir vatandaş, Ardıç Mahallesi Muhtarı Güven Köstekçi’yi aradı.

Olay yerine gelen mahalle muhtarı Güven Köstekçi, yavru kedileri çöpten alarak, hemen Çeşme Belediyesi Veteriner Kliniği’ni aradı.

Kısa sürede gelen veteriner, yavru kedileri tedavi etmek ve koruma altına almak üzere teslim aldı.

“ÇOK VİCDANSIZCA, İNSANLIĞIN CANAVARA DÖNÜŞTÜĞÜ BİR DURUM”

Ardıç Mahallesi Muhtarı Güven Köstekçi, yavru kedilerin poşet içerisinde çöpe atılmasına üzüldüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

* Çok vicdansızca, insanlığın canavara dönüştüğü bir duruma şahit oldum.

* Dört tane yeni doğmuş kedi yavrusunu, poşetin içine koyup çöp tenekesine atmışlar.

* Şans eseri bir vatandaşımız bulup bana haber verdi ve hemen müdahalede bulunup, Çeşme Belediyemizin veteriner ekibini aradık.

* Çok kısa süre içerisinde gelip kedi yavrularını aldılar. İHA

İLGİLİ HABERAnnesi ölen yavru keçi için zabıtadan biberon istedilerAnnesi ölen yavru keçi için zabıtadan biberon istediler
Çekmeköy Çeşme Corona Haber izmir Kadın Kedi süt Veteriner
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more