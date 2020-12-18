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Villada parti yaptılar, ‘Canınız çeksin’ notuyla paylaştılar

Antalya'da corona virüsü salgınına rağmen bir villada parti düzenlendi. Partiye katılanlar, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından 'Canınız çeksin' notuyla paylaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:55, 18/12/2020
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Villada parti yaptılar, ‘Canınız çeksin’ notuyla paylaştılar

Türkiye’de corona virüsü vakası sayılarındaki artış ve yoğun bakımlardaki doluluk oranları ile İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirler, gençleri durdurmuyor. Antalya’da dün akşam bir villada buluşan gençler, saat 22.00’den sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Sosyal mesafe, maske ve hijyenin yok sayıldığı gecede partiye katılanlar birbirlerine sarılarak, dans etti.

Partiye katılanlar çektikleri görüntüleri,  ‘Eğlence başlasın’, ‘Yapıyoruz bu dansı’ ve ‘Canınız çeksin’ notlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parti düzenlenen villayı tespit ederek, katılanları belirlemek için harekete geçti. (DHA)

 

Antalya Corona Emniyet İçişleri Bakanlığı sosyal medya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:12:40,