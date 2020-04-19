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Villaya kumar baskını: 19 kişiye 67 bin lira ceza

Manisa'da kumar oynatıldığı tespit edilen villaya operasyon düzenlendi. Üçü kadın 19 kişiye 67 bin 298 lira para ceza kesildi.

Sozcu.com.tr
08:04 -
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Villaya kumar baskını: 19 kişiye 67 bin lira ceza

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir villada kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, villaya baskın düzenledi. Çilingir yardımı ile girilen villada oyun kartları, yaz boz kağıtları ve poker masası ele geçirildi.

(FOTO: DHA)

Üçü kadın 19 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 67 bin 298 lira para ceza kesilerek villa mühürlendi. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden altısının 15 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonda yine haklarında işlem yapıldığı belirtildi. (DHA)

 

Kadın Manisa operasyon para Polis
Son güncelleme: 08:19 19.04.2020
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