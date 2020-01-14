Vinç devrildi, çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, geçen cumartesi günü İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın yetkilileri, çatıda yapılacak izolasyon çalışması için vinç kiraladı.

Fabrikanın arkasına yokuş aşağı park edilen vincin sepetine çıkan bir işçi, çalışmaya başladı. Bir süre sonra vinç devrildi. Vincin devrilmeye başlamasıyla birlikte sepetteki Hasan Ulus çatının kenarına tutundu.

Vinçteki diğer görevli ise kendi imkanlarıyla aracın içinden çıkmayı başardı. Yaklaşık 1.5 dakika tutunduğu çatı kenarında asılı kalan Ulus, daha fazla dayanamadı.

Dört katlı fabrikanın çatısından düşen Hasan Ulus ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 33 yaşındaki Ulus, hayatını kaybetti. (DHA)