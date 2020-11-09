VIP dolandırıcılıkta şok itiraflar

Salgın nedeniyle ülkesine dönemeyen ve Ankara'da VIP dolandırıcılık kurbanı olan Mısırlı iş insanı Imad Kachkoul'un şikayetinde ilginç gelişmeler yaşandı. Dolandırıcılık iddiasındaki kilit isimlerden AKP'li eski vekil Salih Fırat'ın kayınbiraderi Sayit Subaşı tutuklandı. Subaşı, verdiği ifadesinde ise eniştesi AKP'li Fırat'ı suçladı.

77 YIL CEZASI VARDI: SÖZCÜ'nün ortaya çıkardığı VIP dolandırıcılıkla ilgili Ankara Emniyeti özel ekip kurup operasyon yaptı. Hakkında 25 yakalama kararı ve kesinleşmiş 77 yıl 1 ay hapis cezası olan Sayit Subaşı, ekim ayında yakalandı. Kaldığı rezidansında suçüstü yapılan Subaşı, balkondan kaçmak isterken gözaltına alındı. Mahkemede tutuklanan Sayit Subaşı'nın ifadesine SÖZCÜ ulaştı:

KARTI ENİŞTEM VERDİ: “Salih Fırat eniştem olur. Bir gün beni aradı ‘Mersin'den gelen kişiler var, onlarla ilgilenir misin' dedi. Bu kişiler Meclis'i gezmek istedi. Oğlum (Efe Subaşı), kızıma ait araçla bunları Meclis'e götürmüş. O araçta bulunan Meclis giriş kartı Salih Fırat ismine düzenlenen karttır. Bu kartı Fırat bana vermişti. Sahte değildir.”

KADDAFİ'NİN PARASI: “Bunlar Gambiya'da Kaddafi'nin 1 milyar doları olduğunu, bunun getirilmesi için kargo uçağı kiralamak istediğini söyledi. Firma, 70 bin dolar fiyat verdi. Imad isimli kişi, ‘Parayı ödeyelim siz siyasi veya kendi ilişkileriniz ile bunları ikna edin' dedi. Fırat beni aradı Y-Bulut Danışmanlık A.Ş.'nin IBAN bilgilerini verdi. 70 bin doları şirketin hesabına yolladı. Bu şirkete ise Fırat yönlendirdi. Kendimi kimsenin özel kalemi olarak tanıtmadım. Cumhurbaşkanlığı formu olan belge veya kartviziti onlara göstermedim.”

İLGİNÇ İDDİA: Subaşı'nın avukatı ise ilginç bir iddiada bulundu: “Salih Fırat, 1 milyon 200 bin TL'ye yeni ev almış. Bu hususların da değerlendirilmesini istiyoruz.”