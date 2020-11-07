Virüs saat 22:00’den sonra mı bulaşıyor?

Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER) Başkanı Tuncay Savaşlı, Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Ali Kalaycı ile Beşiktaş Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Durmuş, 22:00'den sonra iş yerlerinin kapatılması kararını SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi: “Virüsün yayılma sebebi olarak görülüyorsak devlet bizi kapatsın; ‘Sizi 2-3 ay kapatıyorum' desin. Bunun karşılığında bizim ihtiyaçlarımızı karşılasınlar. Bu süreç içerisinde bizden vergi almasınlar. Kira desteği yapsınlar. Çalışanlarımızın SGK primlerini talep etmesinler bizden.”

Açığı kapatmak için ensemize biniyorlar

Kafe işletmecisi Mehmet Mehdi: “Devletin kaybettiği kazancını vatandaşa, esnafa mal etmesi bir zulümdür. Devlet, açığı kapatabilmek için esnafın ensesine biniyor. Dükkana tam müşteri geliyor, saat 10 oluyor… Bu müşteriyi nasıl geri çevireyim?”

Tam para kazandık işimize engel çıktı

İnternet kafe işleten Ali Kurban: “Bu coronavirüs akşam saat 22:00'den sonra mı vatandaşa bulaşıyor. Tam yavaş yavaş para kazanmaya başlamıştık yine işimize engel çıktı. Pandemi döneminde kredi çektik, ödemesi geldi ama iş olmadığı için ödeyemiyorum.”

Ekonomik açıdan kötü bir uygulama

Pide salonu işletmecisi Fırat Aksoy: “Sağlık açısından iyi ancak ekonomik açıdan kötü bir karar. Zaten pandemi döneminden önce 3-4 garson çalışıyorken bu süreçte 2 garsona düştük. Böyle olunca işsizlik de artıyor. Devletten acil destek bekliyoruz.”