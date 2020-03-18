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Virüse aldırış etmeden yumurta kuyruğunda beklediler

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ait satış mağazada, corona virüs tehdidine rağmen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk dikkat çekti. Vatandaşlar, satış mağazasında 30 adedi 17 TL'den satılan yumurtalardan almak için uzun süre beklerken insanların 1 metre kuralına uymaması ise dikkat çekti.

Uğur AKAGÜNDÜZ
17:45 -
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Virüse aldırış etmeden yumurta kuyruğunda beklediler

Edirne’de vatandaşlar, günlük yumurta alabilmek amacıyla tarihi Bedesten çarşısında bulunan Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu’na ait satış mağazasına akın ettiler.

Günün ilk saatlerinden itibaren satış mağazasına gelen Edirneliler, 30 adeti 17 TL’ye satılan yumurtalardan almak için mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sırada bekleyen bazı vatandaşların maske ile önlem almaya çalıştığı görülürken Sağlık Bakanlığı’nın kişilerin en az 1 metre uzaklıkta olması gerektiğini açıklamasına rağmen, vatandaşlar bir arada durması dikkat çekti.

KALABALIK OLUNCA SIRADAN ÇIKTIM

Kalabalığın artması sonucu sıradan çıktığını belirten İrfan Desdere, “Saban saat 07.30 da geldim yumurta almak için hâlâ bekliyorum. Corona virüsü olduğu için kuyruğa girmiyorum. İlk geldiğimde sıradaydım ama kalabalık olunca sıradan çıktım. Kuyrukta benden önce gelenler de var” dedi.

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Son güncelleme: 17:58 18.03.2020
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