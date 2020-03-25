‘Virüsle aramıza mesafe koyduk’ kampanyamız gündem oldu: Dünyada eşi yok!

Dünya ve Türkiye, Corona virüsü salgını nedeniyle zor günlerden geçiyor. Ülkemizde de pek çok önlem alınırken, herkesin en büyük korkusu dışarıdan aldığı bir ürünle virüs bulaşması.

SÖZCÜ, okurlarının bu endişesini gidermek ve akıllarda soru işareti kalmaması için dünyada bir ilke imza attı.

Çalışanlarımızın evlerinde tamamen dijital ortamda hazırlanan, matbaalarında el değmeden tam otomatik makinelerde basılan SÖZCÜ'nün, dağıtım aşamasında dış etkenlere maruz kalma ihtimali vardı.

Bu yüzden SÖZCÜ, artık 4 sayfalık beyaz bir kapakla çıkıyor. Bu 4 sayfalık beyaz kapağı çekip çıkarınca gazetemizi gönül rahatlığıyla okuyabiliyorsunuz. Kampanyamız Türkiye'de gündem oldu.

OKURLARIMIZ ÇOK BEĞENDİ

SÖZCÜ'nün 4 sayfalık ‘Temiz kapak' uygulaması büyük beğeni topladı. Gazetemize tebrik telefonları yağarken, okurlarımızdan da destek mesajları geldi. İşte o binlerce mesajdan bazıları…

“Sağlığımızı düşündüğünüz için sizlere çok teşekkür ederiz.”

“Annem artık kahvatısını yaparken gazeteyi rahatça okur.”

“SÖZCÜ Gazetesi uygulamasıyla basında bir ilki başardı.”

“SÖZCÜ Gazetesi, sorunu anlayıp hızlıca çözüm üretti.”

“Okurlarına sahip çıkan tek gazete, teşekkürler SÖZCÜ.”

“Her konuda bir numarasınız, tebrikler SÖZCÜ Gazetesi.”

ÖZDİL: Gazetemizi gönül rahatlığıyla okuyacağız

SÖZCÜ gazetesi yazarı Yılmaz Özdil Twitter hesabından yayınladığı bir video ile SÖZCÜ'nün ‘Virüs ile aramıza mesafe koyduk' uygulamasını takipçilerine anlattı. SÖZCÜ'nün dünya basın tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini ifade eden Özdil videoda şunları kaydetti:

* SÖZCÜ Gazetesi, dünya basın tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi. SÖZCÜ Gazetesi Corona virüsü ile okurlarının arasına mesafe koydu. Büyük bir maddi fedakarlıkla gazetenin dışına bu dört sayfa monte edildi.

* Aslına bakarsanız evinize gelene kadar gazetenin iç sayfalarına değil göz bile değmez. Ancak, ‘acaba dış sayfasına virüs bulaştı mı?' endişesini ortadan kaldırmak için SÖZCÜ Gazetesi böyle bir şey gerçekleştirdi.

* Bu dışarıdaki dört beyaz sayfayı çıkarıp atacağız ve gazetemizi gönül rahatlığıyla okuyacağız. Gerçekten muhteşem bir durum.

* Gazetemizin sahibi Burak Akbay'a yurttaş olarak yürekten teşekkür ederiz.

Özdil”in bu mesajı sosyal medyada 400 bin izlenim aldı.

DÜNYA VE İNTERNET BÖYLE DUYURDU:

Dünya ve Türkiye'den pek çok medya kuruluşu, SÖZCÜ'nün ‘Virüsle aranıza mesafe koyduk' kampanyasından bahsetti.

İndipendent Turkish, “SÖZCÜ bugünden (Dün) itibaren Corona virüsü salgını dolayısıyla 4 sayfalık beyaz bir kapakla basılacağını duyurdu” dedi.

Medya Tava, “SÖZCÜ virüs önlemiyle dünya tarihine geçti” dedi.

Marketing Türkiye de benzer ifadeler kullandı.

‘Allah sizi virüsten korusun'

– Bugün gazeteyi alınca boş koruyucu sayfa kullanarak ülkemizi düşünen çok olumlu davranışınız eşimin ve benim gözlerimi doldurdu. Gösterdiğiniz itina her türlü takdir ve şükranın üstündedir. Sizlere sonsuz teşekkür ederiz. (Semra-Hulusi Gencay)

– 83 yaşındayım, SÖZCÜ Gazetesi'ni ilk çıktığı günden beri okuyorum. İki gündür gazetede mikrop olur mu diye düşünüyordum. Sizi okuyamadığımda kendimi yarım hissediyorum. Oğlum müjdeyi verdi. (Güner Topbaş, Tokat)

– Allah hepinizi her türlü beladan, virüsten korusun. (Nazan Hanım, İzmir) n Gazete almayı bırakacaktım ama bugün kapaklı geldi, çok teşekkür ederiz. (Sinem Dağdeviren, Ankara)

– Dün gazeteyi bırakmayı, almasam mı diye düşündüm. Ama beyaz sayfayı gördüm duygulandım. Sizlere çok teşekkür ederim. (Hayriye Örke, 87, Yalova)