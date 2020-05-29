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Virüsten sonra ekonomi ve siyaset nasıl olacak?

Ünlü astrologlar, SÖZCÜ HaftaSonu için yıldızlara baktı ve yorumladı.

06:00 -
Haberler Gündem
Virüsten sonra ekonomi ve siyaset nasıl olacak?

Corona günlerinde keyifli bir hafta sonu geçirmeniz için sizlere yine dopdolu bir SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi hazırladık. Astrologlarla özel konuştuk.

6 ünlü astrolog, 2024'e kadar ekonomiden siyasete, sosyal hayattan özel hayata, neler olacak yorumladı. Merak ve şaşkınlıkla okuyacağınız sonuçlar çıktı.

Sadece bu kadar değil… SÖZCÜ yazarlarının derinlikli köşe yazıları, çok özel röportajlar, gelişmeler, ayrı fiyatla satılan SÖZCÜ HaftaSonu'nda. Kaçırmayın.

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Son güncelleme: 06:17 29.05.2020
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