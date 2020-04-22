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Virüsü hiçe sayıp alışverişe koştular

Adana’da vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişe çıkarak adeta dükkanlara akın etti. Yol boyunca dükkanlara girip çıkan insan yoğunluğu pes dedirtirken, araç trafiği nedeniyle de caddelerde uzun kuyruklar oluştu.

14:00 -
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Tüm dünyada görülen corona virüsü nedeniyle Türkiye'de de önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu önlemler kapsamında 22 Nisan gece saat 24.00 ile 26 Nisan gece 24.00'a kadar 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Adana insanlar corona tehdidini hiçe sayarak alışveriş yaptı. Foto: İHA

ALIVERİŞE AKIN

Kısıtlama öncesinde Adana'da vatandaşlar Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde yol boyunca dükkanların olduğu bir caddede dükkanlara girip çıkıp sosyal mesafeyi hiçe sayarak alışveriş yaptı.

Caddede araç trafiği oluştu. Foto: İHA

GÖRÜNTÜLER ‘PES’ DEDİRTTİ

Bilinçsizce hareket eden maskeli ve maskesiz vatandaşların sergilediği görüntüler pes dedirtirken, vatandaşın alışveriş yaptığı cadde İstanbul Taksim’de yansıyan kalabalık görüntüleri aratmadı.

Öte yandan, caddelerde vatandaşların yoğunluk göstermesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. (İHA)

Son güncelleme: 14:18 22.04.2020
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