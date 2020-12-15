VOİP hatlarla arayarak 2 milyon vurgun yaptılar

Operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Emniyete başvuru yapan bazı banka müşterileri, bilgileri dışında para çekildiğini belirtti.

HESABINIZ ELE GEÇİRİLDİ

Siber polisinin ifadesini aldığı mağdurlar, paraları çekilmeden kısa süre önce banka tarafından arandıklarını belirtti. Yapılan çalışmalarda arayan kişilerin “Hesabınız bazı kişilerce ele geçirildi. Hesabınızdan para çekilerek bahiste kullanıldı” denilerek, müşterilerin şifreleri istendi.

VOİP HAT

Polise ifade veren mağdurlar, arandıklarında, telefonlarında banka numarası göründüğü için şüphe duymadıklarını belirtti. Siber ekiplerince yapılan araştırmalarda, mağdurların arandığı numaraların VİOP hat olduğu anlaşıldı.

2 MİLYONLUK VURGUN

Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarda, banka müşterilerini dolandıran şüphelilerin, çağrı merkezi kurduğu ve bu merkezler üzerinden aradıkları kişileri dolandırdıkları anlaşıldı. Çalışmalarda şu ana kadar 29 mağdur tespit eden ekipler 2 milyon liralık vurgun yaptı.

8 İLDE 25 ŞÜPHELİ

Siber polisi, adeta iğneyle kuzu kazarak, şüphelilerin izine ulaştı. Dolandırıcılık yapan çete üyesi 27 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin tespitinin ardından İstanbul, Ankara, Antalya, Bartın, İzmir, Kayseri, Manisa ve Muğla'da eş zamanlı baskın düzenlendi.

Baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin arandığı öğrenildi. Polis ekipleri 56 bin liralık bir para transferini de banka hesabına bloke koyarak engelledi.

4 TUTUKLU

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest kalırken, 12 şahıs hakkında “Adli kontrol” uygulandı. Yedi şüpheli için ev hapsi kararı çıkarılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

ŞİFRENİZİ PAYLAŞMAYIN

Polis, VOİP hatlarla bankaların numaralarının taklit edildiğini belirterek, gerçekte bankadan yapılan aramalarda şifre sorulmadığını belirterek “Asla arayan kişilerle sözlü olarak şifrenizini paylaşmayın” diyor.

VOİP HAT NEDİR?

VOİP hat, yurt dışından alınan kontörlerle internet üzerinden arama yapmayı sağlayan bir sistemdir. +99'la başlayan bu hatlarda; arama yapıldığında ilk 2 rakamdan sonra yazılan sayılar karşı tarafın telefonunda gözüküyor. Dolandırıcıların +99 sonrası yazdıkları banka numaraları mağdur edilen kişilerin telefonunda görününce, dolandırıcıların işlerinin kolaylaştığı belirtiliyor.