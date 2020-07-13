Wayfair ile gündeme geldi! Adrenochrome (Adrenokrom) nedir?

Geçtiğimiz gün ortaya atılan Wayfair iddiaları ardından “Adrenochrome” yeniden gündeme geldi. Ünlülerin ölümsüzlük iksiri olarak tabir edilen ve kimyasal bir bileşen olan Adrenochrome (Adrenokrom) kısaca vücutta salgılanan adrenalinin oksitlenmiş hali olarak biliniyor.

ANDRENOCHROME NEDİR?

Adrenokrom, adrenalinin oksidasyonu ile üretilen C₉H₉NO₃ moleküler formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir. Türev karbazochrome, hemostatik bir ilaçtır. Kimyasal isimlerdeki benzerliğe rağmen, krom veya krom ile ilgisi yoktur. Karbazochrome olarak da bilinen adrenokrom monosemikarbazon hemostatiktir, yani kılcal kanamayı azaltır. Adrenochrome vücutta salgılanan adrenalinin (epinefrin olarak da bilinir) oksitlenmiş halidir. Vücut bu kimyasalı korku veya heyecan sırasında gerçekleşen adrenalin patlaması ile salgılıyor. Adrenochrom’un, 0-9 yaş aralığındaki çocuklardan elde edildiği gibi korkunç iddialar da mevcut.

ANDRENOKROM’UN 25 MG’I 50 DOLAR

Euronews’te yer alan habere göre, Adrenokrom, Kanadalı Toronto kimyasal araştırmalar şirketi tarafından 25 mg’ı 50 dolara satılıyor. AFP’nin ulaştığı Çin merkezli Fine Technologies laboratuvarları ise yüzde 98 saf adrenokromun 25 mg’ı 129 dolara satıyor.

Fransız Paul Brousse Hastanesi’nden psikiyatrist ve bağımlılık uzmanı Laurent Karila’ya göre adrenokrom bir adrenalin türevi olduğu için hızlı kalp atması ve terleme gibi adrenerjik etkilerinin olması da mümkün ancak bir uyuşturucu madde olduğuna dair iddialar tamamen gerçek dışı.

İLGİLİ HABER Wayfair ne demek? Wayfair olayı nedir?