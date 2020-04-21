West sendromu ile mücadele eden Beyzanur coronayı yendi

Erzincan merkez Bulutlu Mahallesi’nde oturan Harun–Nurhayat Sarı çiftinin 2014 yılında dünyaya gelen kızları Beyzanur Sarı, 2017 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde Epilepsi West sendromu hastalığı sebebiyle tedavi görüyor.

Küçük Beyzanur bu hastalıkla mücadele ederken tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yakalandı. Yüksek ateş şikayetiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen ve yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan küçük kız, tedavi altına altındı.

Uygulanan tedaviyle 8 günün sonunda corona virüsü yenmeyi başardı. Corona virüsü testi negatife dönen Beyzanur, taburcu edilerek evine gönderildi. Beyzanur ve ailesinin 14 günlük karantina süresi evde devam edecek.

SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Beyzanur'un babası Harun Sarı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Çocuğumun hastalığından dünyada 4 tane var, 1 milyon 200 bin kişide bir görülen hastalık. Türkiye'de ise bu hastalığı bulunan tek hasta.

* Çocuğum West Sendromu ama bu sendromun en ağır rotasyona uğramış hali 290 epilepsi direnci gösteriyor ve bu da epilepsi dalının en ağır rotasyonu, Türkiye bu derecede en ağır hasta kızım Beyzanur, Türkiye'de West sendromlu birçok hasta var ama bu sendromun en ağır rotasyona uğramış olanı ise tek hasta kızım.

* Çok ağır nöbetler geçiriyor. Bir tane çocuğum daha önce aynı hastalıktan vefat etti. Şimdi de Beyzanur bu hastalıkla mücadele ederken, yakalandığı corona virüsü yenmesi çok büyük bir başarı.

* Ben burada Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları ve idarecilerine çok teşekkür ediyorum.

“ÇARESİZLİĞİMİZE YARDIMCI OLUN”

Çocuğunun gözleri önünde eriyip gitmesine dayanamadığını söyleyen Baba Sarı,”Ben elimden geleni yapıyorum ancak tedavi masrafları beni çok zorluyor. Çocuğumun tedavisi için hiçbir şeyin eksik kalmasını istemiyorum. Tedavisi tam yapılırsa nöbetleri bitecek ve kendini toparlayacak inşallah. Şehrimizin yöneticilerine ve hayırseverlere sesleniyorum çaresizliğimize yardımcı olun” ifadelerini kullandı.

WEST SENDROMU NEDİR?

West sendromu, bebeklerde epilepsiye neden olan, nadir görülen bir hastalıktır. Bu sendrom, infantil epileptik ensefalopati ve infantil spazm olarak da adlandırılır.

Doğumdan sonra üç ila on iki aylık iken West sendromu olan çocukların yüzde 90’ında belirtiler görünmeye başlar.Epilepsili çocukların yaklaşık yüzde 2’si West sendromundan muzdariptir.

West sendromunun genel yaygınlık oranı on yaşın altındaki 10 bin çocuk başına ikidir. Sendroma neden olan beyin hasarı veya tedaviden kaynaklanan yan etkiler nedeniyle, çocukların yaklaşık yüzde beşi beş yaşına gelmeden önce ölür.