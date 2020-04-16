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‘WhatsApp Ekmek Hattı’ kuruldu

Denizlili fırıncılar sokağa çıkma yasağında ekmek alamayacak vatandaşlar için WhatsApp sipariş hattı kurdu. Ekmekler, vatandaşların kapısına kadar götürülecek.

Selami AYDIN / Denizli
13:09 -
Haberler Gündem
‘WhatsApp Ekmek Hattı’ kuruldu

10 Nisan’da açıklanan sokağa çıkma yasağından sonra fırınların ve pastanelerin önünde kuyrukların oluştuğu Denizli’de Fırıncılar Odası aynı manzaranın yaşanmasını önlemek için ‘WhatsApp Ekmek Hattı’ kurdu.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban yarın saat 00.00’da başlayacak ve pazar gecesi 00.00’da sona erecek sokağa çıkma yasağı sırasında ekmek alamayacak Denizlililerin bu hattan sipariş vermeleri durumunda fırıncıların ekmeği vatandaşın ayağına kadar götürüp teslim edeceklerini duyurdu.

Denizli pazar WhatsApp
Son güncelleme: 13:12 16.04.2020
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