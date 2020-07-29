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WhatsApp yasaklandı mı? WhatsApp ve Telegram yasağı var mı?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin hazırladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayınlandı. Rehbere göre, kamuda memur olan kimseler, artık işle ilgili yazışmalarda WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma araçlarını kullanamayacak. İşte kamudaki WhatsApp yasağı ile ilgili tüm detaylar…

13:50 -
Haberler Gündem
WhatsApp yasaklandı mı? WhatsApp ve Telegram yasağı var mı?

Günün en çok konuşulan haberi WhatsApp yasağı oldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin hazırladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayınlandı. Rehberdeki memurlar için WhatsApp yasağı en dikkat çeken başlık oldu.

MEMURLAR WHATSAPP YASAĞI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yayınladığı rehberde, kurumsal mesajlaşma için, kontrolü kurum tarafında yapılan mesajlaşma programı kullanılacak. Eğer kurumun böyle bir program çalışması bulunmuyorsa, o kurumda çalışan memurlar sunucuları yurt içinde bulunan yerli mesajlaşma programlarını tercih edecek.

BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ REHBERİ


SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kamu çalışanlarına getirilen bu yasak, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi, yasak ile ilgili tepkisini gösterdi.

İşte Twitter’da konu ile ilgili atılan bazı tweetler;

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