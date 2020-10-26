WhatsApp’a yeni özellik: Sohbetler tamamen sessize alınabilecek

Tüm dünyada kullanılan en önemli mesajlaşma uygulaması konumunda yer alan Whatsapp, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve uygulama içi sorunları daha hızlı çözmek adına Android ile İOS kullanıcıları için yeni bir özellik daha ekledi.

WHATSAPP SOHBETLERİNİ SÜREKLİ SESSİZE ALMAK MÜMKÜN

Daha önce WhatsApp gruplarını sessize almak için 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl olmak üzere üç opsiyon sunan platform bu opsiyonlara bir yenisini ekledi. WhatsApp'ın sohbetleri tamamen sessize alma özelliği tüm kullanıcılara açıldı. Bu sayede artık sessize alınmış sohbetler, otomatik olarak sessizden çıkamayacak. Bu özelliğin önümüzdeki günlerde tüm cihazlara gelmesi bekleniyor.

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