WhatsApp’ta dolaşan mesajlara karşı Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı!

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı’nın Corona virüsü risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yaptığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır.

* Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz.

* SABİM-184'ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın.

* KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM!

BU WHATSAPP MESAJI YALANLANDI

WhatsApp’ta paylaşılan ve yalanlanan mesaj şu şekilde:

* 10 dakika önce kapı çaldı ve kimsiniz diye sorduğumda, Sağlık Bakanlığı'ndan tarama yapmak için geldiklerini söylediler.

* Ne taraması dedim ve Corona için dediler.

* Ben de istemiyorum dedim kapattım kapıyı.

* Ardından Sağlık Bakanlığı'nı aradım (184 SABİM) ve böyle bir hizmetleri var mı diye sordum.

* Telefon numaramı aldılar ve bakanlıktan dönüş yapılacağını söylediler.

* Dönüş yaptılar ve sabahtan beri 100'ün üzerinde ihbar aldıklarını ve hırsızların ev sahiplerini spreyle bayıltarak evleri soyduklarını söyledi ilgili kişi.

* Dikkat edelim lütfen.

BAKANLIKTAN ÖNEMLİ UYARI

Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından virüs bahanesiyle dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı uyardı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* Sağlık Bakanlığından geldiğini iddia ederek maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük dağıtımı yapanları; maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük kullanımını uygulamalı olarak göstermek isteyenleri; Koronavirüs’le ilgili bilgilendirme veya evde Koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri; Koronavirüs’e karşı evi dezenfekte edeceğini söyleyenleri evinize almayın.

* Sağlık Bakanlığından aradığını söyleyerek Koronavirüs’ten koruyucu malzeme göndermek, uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme yapmak, evde COVID-19 hastası olup olmadığını tespit etmek üzere bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin.

* Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili güncel ve güvenilir bilgileri Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından takip edin.

EMNİYET: KOLLUK BİRİMLERİNE HABER VERİN

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de dolandırıcılara karşı uyardı. EGM’nin açıklamasında Corona virüsü risk taramasının Alo 184’ün araması sonrası gerçekleştiği belirtildi.

EGM’nin açıklamasında “Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-156 haber vermesini bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

VALİLİK DE UYARDI

Gaziantep Valiliği, Corona virüsünü bahane ederek Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapmak için geldiklerini söyleyip evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunulduğuyla ilgili ihbarlar alındığını söyledi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Son zamanlarda COVID-19 salgınını (Coronavirüs) bahane etmek sureti ile Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapmak için geldiklerini söyleyip evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunan şahısların olduğu ile ilgili çeşitli ihbarlar alınmaktadır.

* Sağlık Bakanlığımızın böyle bir uygulaması bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın bu tarz dolandırıcılık ve hırsızlık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve bu tür girişimlerle karşılaştıklarında emniyet güçlerimize bildirmeleri gerekmektedir.