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WhatsApp’tan corona hastalarının bilgilerinin sızdırıldığı iddiası sonrası harekete geçildi!

Çorum Valiliği, WhatsApp'tan tedavi gören corona virüsü hastalarına ait isim ve adres bilgilerinin yer aldığı listelerin paylaşıldığı iddiasına İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikat ve incelemeler başlatıldığını açıkladı.

19:39 -
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WhatsApp’tan corona hastalarının bilgilerinin sızdırıldığı iddiası sonrası harekete geçildi!

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İlimizde yazılı veya internet üzerinden yayın yapan gazete veya sitelerde, whatsapp mesajları üzerinden bazı kişilere ait isim ve adres bilgilerinin yer aldığı listelerin paylaşıldığı ve bu listelerdeki şahısların tedavi gören Covid-19 hastası veya bu hastalarla temaslı olduğu yönünde paylaşım ve bildirimlerin olduğu görülmüştür.

* Listelerin içeriğinin kim veya kimler tarafından ne amaçla dağıtıldığı yönünde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerekli tahkikat ve incelemeler başlatılmıştır.

Corona Çorum Emniyet internet Sağlık WhatsApp
Son güncelleme: 19:48 21.08.2020
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