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‘Ya sen beni, ya ben seni yeneceğim’ demişti, coronadan hayatını kaybetti

Kayseri'de coronaya yakalandığını sosyal medya hesabından, 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı ile duyuran emekli işçi Mehmet İridağ, 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.  

12:15 -
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‘Ya sen beni, ya ben seni yeneceğim’ demişti, coronadan hayatını kaybetti

Evli ve 4 çocuk babası Mehmet İridağ, 4 Eylül günü, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu. İridağ’ın yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan İridağ, coronaya yakalandığı sosyal medya hesabından, ‘Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni. Testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Dualarınızı eksik etmeyin’ paylaşımı ile duyurdu. İridağ, dün 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan İridağ’ın cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

Çocuk Corona emekli Kayseri sosyal medya
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