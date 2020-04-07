Yaban keçileri çatılara kadar çıktı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine sürekli gelen yaban keçileri, bu kez mahalle ve sokak aralarının yanı sıra bazı evlerin çatılarına da çıkması dikkat çekti.

İlçe sakinlerinden İbrahim Köse, ”Biliyorsunuz corona virüsü sebebiyle dışarıya çıkmak kısıtlandı. Bu yüzden Çemişgezek’te yaşayan dağ keçileri de artık yabanda değil de aynı zamanda ilçe içine de çıkmaya başladı. Biz yine de zaruri ihtiyaçlarımız olmadığı zaman dışarıya çıkmıyoruz.” dedi.

ÖLÜ SAYISI 649, VAKA SAYISI 30 BİN 217

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 28 gün geçti. Dün 75 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 649’a çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 202 bin 845, toplam vaka sayısını 30 bin 217 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1415, entübe hasta sayısı 966, iyileşen vaka sayısı ise 1326 oldu.