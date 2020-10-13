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“Yabancı dildeki tabelalardan 2 kat vergi alınsın”

İYİ Parti, Türkçe’nin daha etkin kullanılması ve tabela kirliliğinin önüne geçilebilmesi için İstanbul’da, ticari markalar ve tescilli isimler dışında yabancı dilde olan tabelalardan iki kat vergi alınmasını teklif etti. Teklif önümüzdeki günlerde İBB Meclis gündemine gelecek.

11:19 -
Haberler Gündem
“Yabancı dildeki tabelalardan 2 kat vergi alınsın”

İBB Meclisi ekim ayı oturumlarında İYİ Parti grubu, yabancı dildeki tabelalarla ilgili ek gündem maddesi teklifi sundu. Teklif, oybirliği ile ilgili meclise havale edildi.

Teklifin ilgili komisyonlarda değerlendirilerek önümüzdeki günlerde İBB Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

İYİ Parti Meclisi Üyesi Akın Gürkan tarafından sunulan soru önergesinde yabancı kelimelerle yazılmış tabelaların yarattığı kargaşaya ve kültürel zararlarına vurgu yapıldı.

Önergede “Türkçe'nin daha etkin ve düzgün kullanılmasını sağlamak amacı ile Türkçe kelimelerle yazılmış tabelaların kullanılması teşvik edilmelidir” denildi.

2 KAT VERGİ

Teklifte şu öneride bulunuldu:

* Türkçemizin daha etkin, daha düzgün, daha bilinçli kullanılması ve şehrimizde tabela kirliliğine son verilmesi amaçlı olarak ilan, reklam ve tabelalar ticari markalar ve tescilli isimler dışında yabancı dilde olanlardan tabela vergisinin iki katı olarak alınmasını teklif ediyoruz.

 

Ekim ayı istanbul İYİ Parti Meclis TÜRKÇE
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