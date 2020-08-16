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Yabancı uyruklu kişilerin Haliç’te sosyal mesafesiz tekne partisi

Haliç'te yabancı uyruklu kişiler, corona virüsü kurallarını hiçe sayarak tekne partisi yaptı. Tekneye baskın düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda kişinin pasaportunun ve oturum izinin olmadığını tespit etti.

09:50 -
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İstanbul’da ekipler, Haliç’te bulunan bir teknede parti düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yabancı uyruklu kişilerin parti düzenlediğini tespit etti. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kişilerin çoğunun maske takmadığı görüldü.

PASAPORT DA İZİN DE YOK

Polis ekipleri, teknede evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Teknenin evraklarında bir soruna rastlanmazken, yabancı uyruklu kişilerin çoğunun pasaportu ve oturum izni olmadığı belirlendi. Teknede eğlenen kişilere corona virüsü kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulanırken şahıslar da emniyete götürüldü. (İHA)

Corona istanbul Polis
Son güncelleme: 10:06 16.08.2020
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