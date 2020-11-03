Yabancılara bin dolara usülsüz ikametgah izni

Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Yabancıların ikamet tezkeresi almaları için usulsüz olarak randevu ve rüşvet karşılığı ikamet tezkeresi verildiğini belirleyen ekipler 6 ay önce çalışma başlattı.

83 ŞÜPHELİ

Yapılan araştırmalarda aralarında kamu personellerinin de bulunduğu bazı şüpheliler belirlendi. Çalışmalarda, ikametgah tezkeresi için farklı usülsüzlükler yapıldığı da tespit edildi. Araştırmalarda 83 şüpheli belirlendi.

1 MİLYON 500 BİN LİRA

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah 111 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 15'i kamu personeli 61 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 1 milyon 500 bin lira para ve 100'ün üzerinde pasaport ele geçirildi.

BİN DOLARA İKAMETGAH İZNİ

İddiaya göre, kamu görevlileri ikametgah izni için bin dolar rüşvet alıyordu. Turist vizesi ile giriş yapan bazı yabancılar için ise yurt dışına giriş çıkış yaptıklarına dair usülsüz belge düzenleniyordu.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Emniyete götürülen şüpheliler arasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Rüşvet”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Görevi Kötüye Kullanmak” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

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