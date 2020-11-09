Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada

Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.9 büyülüğündeki deprem, İzmir’de yıkıma neden olmuş 114 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

En büyük hasarın oluştuğu Bayraklı ilçesindeki yıkılan binalardan biri de 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı yıkıldı. Yıkım yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri, Yağcıoğlu Apartmanı’nın enkazından 24 kişiyi sağ kurtardı. Binada 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bugün ise binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, yıkılan binadan toz bulutları yükseldiği görülüyor. (DHA)