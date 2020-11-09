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Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada

İzmir'i vuran depremde enkaza dönen Yağcıoğlu Apartmanı´nın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Güncellenme: 14:26, 09/11/2020
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Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.9 büyülüğündeki deprem, İzmir’de yıkıma neden olmuş 114 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

En büyük hasarın oluştuğu Bayraklı ilçesindeki yıkılan binalardan biri de 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı yıkıldı. Yıkım yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri, Yağcıoğlu Apartmanı’nın enkazından 24 kişiyi sağ kurtardı. Binada 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bugün ise binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, yıkılan binadan toz bulutları yükseldiği görülüyor. (DHA)

deprem izmir
Yayınlanma Tarihi:14:04,
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