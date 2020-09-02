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Yağış geliyor hava durumu değişiyor

Birkaç gündür bunaltıcı sıcaklar tüm yurdu etkiliyor. İstanbul'da 35 dereceye yaklaşan sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşıyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre hafta sonuyla birlikte bazı bölgelerde yağışlar bekleniyor ve ardından sıcaklıklar düşüşe geçiyor.

09:16 -
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Yağış geliyor hava durumu değişiyor

Bunaltan sıcaklar birkaç gün içinde geride kalacak. Eylül ayıyla birlikte yazın aşırı sıcakları adım adım giderken cuma günü İstanbul ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü yağışlar yurdun kuzey kıyılarının önemli bir bölümünü etkileyecek.

SICAKLIKLAR 4-5 DERECE DÜŞECEK

Bugün İstanbul’da 32 derece dolaylarında seyeredecek olan sıcaklıklar cuma günü gelecek olan yağışlı havayla birlikte 4 derece kadar düşecek. Tüm yurtta sıcaklıklarda bir miktar düşüş yaşanacak.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR

Cuma günü Marmara Bölgesi’nin önemli bir kısmında yağış bekleniyor. Hafta sonu yağışlar etki alanını genişletecek.

Cuma Cumartesi HAVA DURUMU istanbul Meteoroloji
Son güncelleme: 09:17 02.09.2020
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