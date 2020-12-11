Yağış uyarılarının ardından camilerde yağmur duası yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çağrısıyla son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bugün Cuma namazı sonrası bütün camilerde “yağmur duası” yapıldı.

“ÜLKEMİZDE SUYA VE YAĞMURA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR”

Yağmur duası öncesi Cuma namazı hutbesinde, “Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum” denildi.

Su gibi bir hazineye paha biçilemeyeceği vurgulanan hutbe şöyle:

*Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez.

*Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun!

*Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim.

METEOROLOJİK TAHMİNLER YAĞIŞLI HAFTAYI GÖSETRİYOR

81 ildeki camilerde edilecek yağmur duasının zamanlaması, meteorolojik tahminlerin yağışlı bir haftayı gösterdiği zamana denk düşmesi ise dikkat çekti.