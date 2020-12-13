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Yağışlar da fayda etmedi… İstanbul’da barajlar 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul’da son günlerle aralıklarla yağışların olmasına rağmen barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilere göre İstanbul'da barajların doluluk oranları, yüzde 21,84 seviyesine kadar indiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:16, 13/12/2020
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Yağışlar da fayda etmedi… İstanbul’da barajlar 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul’daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü.

YÜZDE 21,84'E GERİLEDİ

11 Aralık 2020 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı: 2 milyon 766 bin metreküp 12 Aralık 2020 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı yüzde 21,92 iken 13 Aralık'ta içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı yüzde 21,84'e geriledi. Son günlerde aralıklarla yağışların olmasına rağmen barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü.

12 Aralık tarihli baraj doluluk oranlarının yıllara göre karşılaştırılması şöyle:

12.12.2011: Yüzde 52,85

12.12.2012: Yüzde 56,32

12.12.2013: Yüzde 38,62

12.12.2014: Yüzde 50,10

12.12.2015: Yüzde 61,96

12.12.2016: Yüzde 37,14

12.12.2017: Yüzde 55,18

12.12.2018: Yüzde 67,55

12.12.2019: Yüzde 35,30

12.12.2020: Yüzde 21,92

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Yayınlanma Tarihi:12:59,