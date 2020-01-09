Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yağışlar geride kalıyor hava sıcaklıkları değişiyor! Hava durumuna dair son tahminler…

Son bir haftadır yurdun birçok noktasında yağışlar kısa aralıklarla kendini göstermeye devam ederken son hava durumu tahminlerine göre soğuk ve yağışlı hava dalgası geride kalıyor. Yarından itibaren yağışlar yurdun önemli bir kısmını terk ediyor, hava sıcaklıkları yükselmeye başlıyor...

10:24 -
Haberler Gündem
Yağışlar geride kalıyor hava sıcaklıkları değişiyor! Hava durumuna dair son tahminler…

Yurdu etkileyen soğuk hava dalgasının yarından itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor, yağışlar da bir süreliğine mola verecek ve hava sıcaklıkları yükselecek. Tahminlere göre yarından itibaren yurdun büyük bir kısmında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Pazar günü Türkiye’nin kuzey kıyılarında sağanak yağışlar görülebilir…

SAĞANAKLAR BUGÜN DE SÜREBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Artvin HAVA DURUMU istanbul Kocaeli Meteoroloji pazar Sakarya sis Türkiye yağmur
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more