Yağışlar geride kalıyor hava sıcaklıkları değişiyor! Hava durumuna dair son tahminler…

Yurdu etkileyen soğuk hava dalgasının yarından itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor, yağışlar da bir süreliğine mola verecek ve hava sıcaklıkları yükselecek. Tahminlere göre yarından itibaren yurdun büyük bir kısmında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Pazar günü Türkiye’nin kuzey kıyılarında sağanak yağışlar görülebilir…

SAĞANAKLAR BUGÜN DE SÜREBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.