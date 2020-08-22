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Yağışlar İstanbul’u terk etti! 22 Ağustos hava durumu tahminleri…

İki gündür İstanbul genelinde etkili olan yağışlı hava, etkisini bugün kaybetti. İstanbul’da bugün hava 31 dereye kadar yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı hava raporuna göre yağmur bugün, Karadeniz Bölgesi’nde ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olacak. İşte 22 Ağustos hava durumu tahmini…

08:33 -
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Yağışlar İstanbul’u terk etti! 22 Ağustos hava durumu tahminleri…

İki gündür Marmara'nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul'da etkili olan yağışlı hava, doğuya doğru kaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın; bugün (22.08.2020) akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın (Pazar) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir.” açıklamasında bulundu.

DOĞU KARADENİZ YAĞMURA TESLİM

Yapılan son değerlendirmelere göre; 22.08.2020 Cumartesi günü Trabzon'un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde, Pazar günü Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2 ), Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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